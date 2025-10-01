Prima edizione della Rassegna d’Arte Internazionale Introspettiva

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea.Dal 11 al 25 ottobre 2025, la Galleria Spazio 57, nella zona chic di Napoli, ospiterà la prima edizione della Rassegna d’Arte InternazionaleIntrospettiva”, un evento che promette di trasformare la città in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - edizione

10 settembre, a Empoli tutto pronto per la prima edizione del grande festival di storia

Fondazione Vittorio Occorsio, al via "proteggere il futuro": la prima edizione del Festival della sicurezza

Ennio Morricone a Lucio Dalla: tributi suggestivi per la prima edizione di Summer Candle

prima edizione rassegna d8217artePrima edizione della Rassegna d’Arte Internazionale “Introspettiva” - Dal 11 al 25 ottobre 2025, la Galleria Spazio 57, nella zona chic di Napoli, ospiterà la prima edizione della Rassegna d ... Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Edizione Rassegna D8217arte