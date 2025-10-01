Prezzo interessante per Google Pixel 9a in offerta al minimo storico | -130€ sul listino

Google Pixel 9a in offerta su Amazon a 419€: Tensor G4, fotocamera da 48MP e 7 anni di aggiornamenti. Risparmia 130€ sul medio gamma Google più evoluto L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Prezzo interessante per Google Pixel 9a, in offerta al minimo storico: -130€ sul listino

In questa notizia si parla di: prezzo - interessante

Redmi Pad Pro raggiunge un prezzo davvero interessante grazie a questo coupon

Honor Pad 10 in offerta su Amazon: a questo prezzo è davvero interessante

Motorola Edge 60 Pro è scontato a un prezzo davvero interessante: scopri il coupon

Dongfeng debutta in Italia con una gamma composta da quattro modelli: due suv, una berlina e la più compatta e interessante per il nostro mercato, la Box. Una citycar 100% elettrica che punta a coniugare un prezzo interessante (anche se non tra i migliori ne - facebook.com Vai su Facebook

Il Google Pixel 10 Pro XL con cover inclusa e tanta memoria è già in super sconto! - Su Amazon è in sconto ad un prezzo molto invitante il recentissimo Google Pixel 10 Pro XL, con 256GB di memoria e una cover inclusa. tech.everyeye.it scrive

Google Pixel 10 al prezzo di un vecchio smartphone: dai indietro il tuo dispositivo e ricevi una supervalutazione di 350 euro extra (Player.it) - Una promo incredibile lanciata da Google in questi ultimi giorni: il Pixel 10 a un prezzo pazzesco portando il tuo vecchio dispositivo. Segnala player.it