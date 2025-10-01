Prezzi case a Milano | centro storico alle stelle i quartieri più ambiti in città e tra i comuni dell’hinterland

Milano, 1°ottobre 2025 – Nel terzo trimestre del 2025, i prezzi delle abitazioni a Milano s ono cresciuti dello 0,8%, con un aumento cumulato del 3,1% su base annua. Il prezzo medio in città si attesta così a 5.143 euro al metro quadro, secondo il report di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Perché trovare un bilocale a Milano è diventato impossibile: il paradosso del mercato immobiliare A sostenere il mercato milanese contribuisce in parte l’effetto trainante delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che stanno accelerando interventi di riqualificazione urbana in diverse zone della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

