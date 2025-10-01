Prezzi carburanti in aumento | benzina e gasolio ancora in rialzo calano solo Gpl e Gnl

Nonostante il secondo calo consecutivo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, i prezzi dei carburanti in Italia continuano a registrare rialzi, seppur contenuti. Secondo i dati elaborati da Staffetta Quotidiana sulla base delle comunicazioni all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla pompa si registrano aumenti sia per la benzina che per il gasolio. I grandi marchi iniziano a muoversi: Q8 e Tamoil hanno abbassato di un centesimo al litro i listini consigliati di benzina e diesel. Tuttavia, le medie nazionali dei prezzi carburanti risultano ancora in crescita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Prezzi carburanti in aumento: benzina e gasolio ancora in rialzo, calano solo Gpl e Gnl

Carburanti: l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025

