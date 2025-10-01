Prevenzione oncologica gratuita con FrecciaRosa | un mese di consulenze mediche sui treni teleconsulti e screening per il tumore al seno il 21 ottobre

Al via la 15esima edizione della campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM: per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, su una lista di tratte disponibili sul sito di Trenitalia.com, i viaggiatori avranno la possibilità di ricevere a bordo consulti gratuiti e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

