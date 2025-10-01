Prevenzione oncologica gratuita con FrecciaRosa | un mese di consulenze mediche sui treni teleconsulti e screening per il tumore al seno il 21 ottobre
Al via la 15esima edizione della campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM: per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, su una lista di tratte disponibili sul sito di Trenitalia.com, i viaggiatori avranno la possibilità di ricevere a bordo consulti gratuiti e non solo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - oncologica
Prevenzione oncologica, open day ad Avellino per mammella e colon retto
Prevenzione oncologica protagonista a Tocco da Casauria: la mostra su Domenico Stromei chiude con la Lilt
La salute arriva sotto casa. L’unità mobile Domus a Poppi. Così la prevenzione oncologica
Torna “Ottobre in Rosa“, il mese della prevenzione oncologica promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, con un calendario di appuntamenti gratuiti dedicati alla salute e alla lotta contro i tumori - facebook.com Vai su Facebook
Prevenzione Oncologica: Al Via la Campagna Gratuita per Tiroide e Testicoli in 8 Comuni delle ASL Roma 6 e Latina - X Vai su X
FrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna - FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consul ... Da tpi.it
FrecciaRosa, a ottobre la prevenzione corre sui binari - Torna la campagna che da 15 anni porta consulti medici e informazioni sui treni. Si legge su repubblica.it