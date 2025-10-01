Prevenzione HOpen day sulla salute mentale | anche in Aoup visite e servizi gratuiti
In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa giunta alla sua dodicesima edizione si pone l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
