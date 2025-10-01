Prevenzione e cura dell’obesità sì del Senato | il testo è legge Italia primo paese al mondo

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sulla prevenzione e la cura dell’obesità. Il provvedimento contiene disposizioni per il suo riconoscimento come malattia cronica. E per mettere in atto strategie di contrasto alla patologia, di presa in carico del paziente e di prevenzione. Con il sì di Palazzo Madama il provvedimento è legge. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute criticando la mancanza di risorse. “L’obesità – commenta il deputato Roberto Pella, capogruppo in commissione Bilancio per Forza Italia e primo firmatario della legge – rappresenta una emergenza globale che interessa fortemente anche il nostro Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prevenzione e cura dell’obesità, sì del Senato: il testo è legge. Italia primo paese al mondo

