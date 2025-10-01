Prevenzione con i bambini Opa medici e infermieri incontrano gli studenti

La cura del cuore si impara da piccoli. È questo il messaggio che Monasterio ha scelto di lanciare in occasione della Giornata mondiale del cuore, dedicando l’intera giornata all’ educazione dei più giovani alla prevenzione e alla cardiorianimazione, tra incontri formativi e momenti di festa. Medici e infermieri di Monasterio hanno incontrato le classi quinte dell’Istituto Staffetti di Massa (che garantisce la scuola in ospedale) e dell’Istituto Niccolini di San Giuliano Terme (Pisa), accompagnando i bambine in un viaggio alla scoperta del cuore: non solo la sua anatomia e funzione, ma anche i principi di cardiorianimazione per imparare i comportamenti da assumere nel caso qualcuno si senta male e abbia bisogno di aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione con i bambini. Opa, medici e infermieri incontrano gli studenti

