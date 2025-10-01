Presunta prostituzione nel night Chiesta l’assoluzione per i gestori

Accusati di gestire un night club dove nei privè e in una vip room con al centro una vasca a idromassaggio si “vendevano” giovani donne, italiane e straniere. Ma ieri al processo al Tribunale di Monza, il pm Marco Giovanni Santini ha chiesto l’assoluzione dalle accuse di associazione per delinquere e favoreggiamento della prostituzione per Salvatore Patarino, il figlio Franco ed Ezio Micieli, mentre ha chiesto la condanna a 3 anni di reclusione solo per la seconda accusa per un tuttofare albanese che prestava assistenza nel locale e si occupava del trasporto delle ragazze. Per questa stessa vicenda hanno già patteggiato la pena rispettivamente di 4 anni e 4 mesi e di 2 anni l’albanese direttore del locale notturno e un collaboratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

