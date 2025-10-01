Presentazione del libro Cronache di una casa chiusa

il 10 ottobre 2025: «In un'Italia arcaica e soggiogata dal fascismo, il mondo delle case di tolleranza rappresenta il paese dei balocchi per gli uomini e luoghi d'infamia per le donne. Storie vere di un'umanità chiusa fra quattro mura dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

