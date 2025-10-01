Presentato il nuovo treno regionale da 200 km h Percorrerà anche la linea valdarnese

Arezzo, 01 ottobre 2025 – Trenitalia e Alstom hanno presentato all'Expo Ferroviaria 2025 il nuovo treno Regionale a 200 kmh, completamente progettato e costruito in Italia. Sarà impiegato anche per assicurare i collegamenti tra Arezzo e Firenze utilizzando la linea Direttissima. Una buona notizia, quindi, anche per i pendolari del Valdarno. In servizio a partire dai prossimi mesi in Toscana, Umbria e Lazio, il convoglio è stato progettato per combinare velocità, efficienza, accessibilità e attenzione all'ambiente. Realizzato negli stabilimenti Alstom di Savigliano (CN), Sesto San Giovanni (MI) e Bologna, dispone di accesso agevolato con pianale ribassato e rampe automatiche, 16 posti per biciclette ed e-bike, ambienti ampi e silenziosi, climatizzazione avanzata e sedili ergonomici di nuova generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentato il nuovo treno regionale da 200 km/h. Percorrerà anche la linea valdarnese

