Milano, 1 ott.(Adnkronos) - In occasione della 12esima edizione di Expo Ferroviaria, l'esposizione internazionale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, Sitav ha presentato il progetto Fenhyce (Fuel cell energy hydrogen converted engine) che nasce con lo scopo di sviluppare una soluzione innovativa a basso impatto ambientale per il mercato del trasporto merci su ferro e dell'ultimo miglio ferroviario. È stato così svelato il prototipo di locomotiva alimentata a idrogeno tramite celle a combustibile per validare le soluzioni tecnologiche adottate (fra cui un innovativo sistema di stoccaggio a bassa pressione a 30 bar), oltre che per affrontare le fasi di omologazione per future serie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Presentata Fenhyce, la locomotiva di Sitav a idrogeno per il trasporto merci