Preparatevi alla guerra dal Pentagono l’alert ai generali E Trump avverte Putin sul nucleare

(Adnkronos) – Prima l'allerta del Pentagono ai generali americani convocati con urgenza da tutto il mondo. Poi le parole di Trump con l'avvertimento alla Russia sul nucleare. Nel mezzo, le continue incursioni nei cieli europei di Mosca e l'accusa dell'intelligence russa all'Ucraina su una possibile "provocazione in Polonia per portare la Nato in guerra". E' .

In questa notizia si parla di: preparatevi - guerra

