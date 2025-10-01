Prende la Naspi ma in casa nasconde contanti e lingotti d'oro per oltre un milione di euro | indagato a Lodi

La Procura della Repubblica di Lodi ha operato un sequestro preventivo di lingotti d'oro a 24 carati e denaro contante per 1,2 milioni di euro a carico di tre uomini residenti in un comune alle porte di Milano: risultavano tutti nullatenenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

