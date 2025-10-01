Prende la disoccupazione dall' Inps ma lo trovano un milione di euro in lingotti d' oro e 200mila euro cash
Oro per circa un milione di euro e banconote per 200mila euro. La Procura della Repubblica di Lodi ha operato un sequestro preventivo di lingotti d'oro a 24 carati a carico di tre marocchini, tra cui un percettore della Naspi, l'indennità di disoccupazione concessa dall'Insps.Chi sono i tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Arnaldo Pitton (Meduna di Livenza) prende 500 euro di indennità da primo cittadino che non gli da accesso alla disoccupazione: «Non mi resta che imparare un mestiere. Posso essere un esempio per i giovani» - facebook.com Vai su Facebook
