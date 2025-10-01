Prende avvio ' Santo Spirito Living Room'

Firenze, 1 ottobre 2025 - Prende avvio a Firenze 'Santo Spirito Living Room', il progetto del Comune finanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale, per l’assegnazione di uno spazio in piazza Santo Spirito, attualmente inutilizzato, a giovani under 35 per la realizzazione di programmi innovativi in ambito artistico-culturale. Sessantamila euro saranno destinati al gestore di 'Santo Spirito Living Room', assegnati attraverso un avviso pubblico rivolto a soggetti profit e no profit con una componente maggioritaria di under 35. 🔗 Leggi su Lanazione.it

