Prende a calci il figlio al parco divertimenti e violenta la compagna | Non mi hanno insegnato i valori
Il video shock e la bugia in aula: l’uomo che prese a calci il figlio al parco giochi è stato condannato per stupro. La giustificazione: “Nessuno mi ha insegnato i valori” Una condanna che fa rabbrividire, svelando un abisso di brutalità domestica. Un giovane padre di 24 anni è stato riconosciuto colpevole dal tribunale penale di Gand di due reati inquietanti commessi contro la sua famiglia: l’aggressione fisica del figlio di soli 3 anni e lo stupro della sua ex compagna. – Cityrumors.it L’uomo, che ha tentato in aula una difesa agghiacciante, è stato smascherato da prove schiaccianti, tra cui foto e un video compromettente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: prende - calci
Aggredisce la compagna, la nonna e poi prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato
Cassino. In attesa al Pronto Soccorso improvvisamente prende a calci e pugni due medici. Cittadino uzbeko arrestato dai Carabinieri
Ubriaca e violenta in un negozio di Perugia prende a calci l’auto della Polizia e viene denunciata
?CALCIO, UNION BRESCIA. Stasera alle 18 la compagine societaria prende forma. - facebook.com Vai su Facebook
Rimini. Prende a calci la madre e la minaccia di morte - X Vai su X