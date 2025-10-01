Prende a calci il figlio al parco divertimenti e violenta la compagna | Non mi hanno insegnato i valori

Cityrumors.it | 1 ott 2025

Il video shock e la bugia in aula: l’uomo che prese a calci il figlio al parco giochi è stato condannato per stupro. La giustificazione: “Nessuno mi ha insegnato i valori” Una condanna che fa rabbrividire, svelando un abisso di brutalità domestica. Un giovane padre di 24 anni è stato riconosciuto colpevole dal tribunale penale di Gand di due reati inquietanti commessi contro la sua famiglia: l’aggressione fisica del figlio di soli 3 anni e lo stupro della sua ex compagna. – Cityrumors.it L’uomo, che ha tentato in aula una difesa agghiacciante, è stato smascherato da prove schiaccianti, tra cui foto e un video compromettente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

