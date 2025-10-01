Premiolino ricorda i giornalisti caduti
Si è aperta con la lettura di un testo in memoria dei tanti giornalisti caduti mentre svolgevano con coraggio il loro lavoro la 65ª edizione del Premiolino, che ha voluto onorare con una menzione speciale Viktorija Royna, la giornalista ucraina barbaramente torturata e uccisa per i suoi reportage lo scorso settembre a 27 anni. "Ogni edizione del Premiolino – ha sottolineato la presidente Chiara Beria d’Argentine al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dove si è svolta la premiazione – aggiunge nuove voci a un albo d’oro che raccoglie coraggio, indipendenza e passione: Il 65° anniversario del Premiolino è un traguardo che conferma la sua attualità e la sua forza, in un tempo in cui la libertà di informazione è più che mai necessaria". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: premiolino - ricorda
