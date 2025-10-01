Premio César alla carriera per Jim Carrey | un tributo al talento

Jim Carrey riceve un prestigioso riconoscimento alla carriera ai Premi César. Il celebre attore e comico Jim Carrey sarà insignito di un importante premio alla 51ª edizione dei Premi César, evento che si terrà il 27 febbraio a Parigi. Questa onorificenza, dedicata a celebrare i successi di artisti e registi nel settore cinematografico, si aggiunge ai numerosi riconoscimenti già ottenuti nel corso della sua carriera. Il significato del Premio César alla carriera. Il Premio César alla carriera rappresenta un omaggio ai risultati professionali di personalità di spicco nel cinema. Tra i premiati passati figurano grandi nomi come Julia Roberts, David Fincher, Christopher Nolan, Cate Blanchett, Penelope Cruz, Robert Redford e George Clooney. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

