Premier Svezia a Greta | Tornate a casa

Servizitelevideo.rai.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.47 Il premier svedese Kristeon,dal vertice di Copenaghen, ha intimato all'attivista sua concittadina Greta Thunberg che è su Flotilla di "tornare a casa". Greta Thunberg ha lanciato un appello al governo svedese:"Proteggete i diritti dei vostri cittadini e garantite un passaggio sicuro agli aiuti umanitari fino a Gaza". Ma il premier svedese ha risposto in modo secco. "Il governo ha detto con una chiarezza che non può essere malinterpretata:sconsigliamo tutti i viaggi per Gaza per i prossimi 10 anni. E l'Italia dice la stessa cosa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premier - svezia

Cina-USA: vice premier He Lifeng sara’ in Svezia dal 27 al 30 luglio per colloqui commerciali

Svezia: premier incontra vice premier cinese per approfondire cooperazione

È polemica in Svezia, il premier Kristersson governa usando ChatGpt

Premier Svezia a Greta Thunberg: "Tornate a casa" - Il premier svedese Ulf Kristersson arrivando al vertice di Copenaghen ha intimato all'attivista, e sua concittadina, Greta Thunberg di "tornare a casa". Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Premier Svezia Greta Tornate