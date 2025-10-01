Premier Svezia a Greta | Tornate a casa
16.47 Il premier svedese Kristeon,dal vertice di Copenaghen, ha intimato all'attivista sua concittadina Greta Thunberg che è su Flotilla di "tornare a casa". Greta Thunberg ha lanciato un appello al governo svedese:"Proteggete i diritti dei vostri cittadini e garantite un passaggio sicuro agli aiuti umanitari fino a Gaza". Ma il premier svedese ha risposto in modo secco. "Il governo ha detto con una chiarezza che non può essere malinterpretata:sconsigliamo tutti i viaggi per Gaza per i prossimi 10 anni. E l'Italia dice la stessa cosa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
