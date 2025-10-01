Premi di produzione in Atm? Una bufala la protesta dei lavoratori mentre si valuta lo sciopero

Messinatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dipendenti dell'Atm “delusi” dall'ultimo premio di produzione. Per i sindacati Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa si è trattato di “una bufala” in quanto la direzione aziendale ha applicato un accordo contrattuale in modo penalizzante, limitando il premio per i lavoratori con disabilità e applicando. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premi - produzione

Premi di produzione non corrisposti, scatta la mobilitazione: l'azienda tende la mano ai suoi operai

Atac, cala l'assenteismo tra i lavoratori: i premi di produzione funzionano

Galliera, mancano i fondi per i premi-produzione. La Cisl Fp: “Ospedale sempre meno appetibile”

Premi di produzione tassazione 2024/ Come farli diventare esentasse (ultime notizie 2 agosto 2024) - I premi di produzione seppur godano di una tassazione agevolata anche nel 2024 possono diventare completamente esentasse. ilsussidiario.net scrive

Premi di produzione, come renderli contributi per i fondi pensione: cosa dice il Fisco - Il Fisco ha fornito un parere dettagliato riguardo alla conversione dei premi di produzione in contributi pensionistici: la risposta è che non concorrono alla formazione della base imponibile sulla ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Premi Produzione Atm Bufala