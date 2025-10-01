Premi di produzione in Atm? Una bufala la protesta dei lavoratori mentre si valuta lo sciopero
Dipendenti dell'Atm “delusi” dall'ultimo premio di produzione. Per i sindacati Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa si è trattato di “una bufala” in quanto la direzione aziendale ha applicato un accordo contrattuale in modo penalizzante, limitando il premio per i lavoratori con disabilità e applicando. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
