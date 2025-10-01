La mostra "Giuseppe Tozzi - Francesco Paolo Bennoli. Preghiere di terracotta", curata da Marco Violi e allestita nella Sala grande del Museo Diocesano, sarà visibile a partire da questo sabato a giovedì 30 nei giorni e negli orari di apertura del museo. Questo sarà il sesto di otto dialoghi, piccole mostre che, a partire dal tema giubilare ‘Pellegrini di speranza’, presentano una o più opere provenienti da altri musei, collezionisti privati e chiese della diocesi mettendole a confronto con un’opera appartenente alla collezione del Museo Diocesano. L’intento del museo è accogliere in prestito capolavori che ruotino intorno ai temi del Dono, della Speranza e della Grazia e che siano capaci di attirare l’interesse del pubblico, pur non appartenendo al percorso espositivo permanente, con l’obiettivo di valorizzare la collezione e il patrimonio artistico della Diocesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Preghiere di terracotta al museo diocesano