Preghiera della sera 1 Ottobre 2025 | Accogli la nostra lode
“Accogli la nostra lode”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - sera
Preghiera della sera del 9 Luglio 2025: “Allontanami dalle tenebre”
Preghiera della sera del 10 Luglio 2025: “Ti ringrazio mio Signore”
Preghiera della sera del 11 Luglio 2025: “Prenditi cura di me”
Ringraziamo il Signore per questo momento di grazia, di preghiera e di fraternità vissuto insieme questa sera per festeggiare il Carissimo Padre Paolo Della Valle, nostro vicario parrocchiale nell'anniversario del suo 29 di sacerdozio. Grazie per la tua testimon - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: questa sera a Milano veglia di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio con associazioni e movimenti cattolici - AgenSIR - X Vai su X
Preghiera della sera 1 Ottobre 2025: “Accogli la nostra lode” - Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Spirito. Riporta lalucedimaria.it
Oggi 1 ottobre, Santa Teresa del Bambin Gesù: insegna la piccola via dell’infanzia spirituale verso Dio - Dottore della Chiesa e patrona delle missioni, Santa Teresa di Gesù Bambino, detta anche di Lisieux, indica la via dell'infanzia spirituale. Secondo lalucedimaria.it