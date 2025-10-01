Preghiera del mattino del 1 Ottobre 2025 | Aprimi le porte Signore

Lalucedimaria.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 1 ottobre 2025 aprimi le porte signore

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 1 Ottobre 2025: “Aprimi le porte Signore”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

Preghiera del mattino del 9 Luglio 2025: “Insegnami a pregare”

Preghiera del mattino del 10 Luglio 2025: “Guidami o Signore”

Preghiera del mattino del 11 Luglio 2025: “Ascolta la mia preghiera”

Diocesi: Pompei, dal 1° ottobre il “Buongiorno a Maria”, domenica 5 la supplica presieduta da mons. Pisanello - Pompei si prepara a vivere con profonda intensità spirituale l’ottobre mariano, tradizionalmente dedicato alla preghiera del Rosario e che, quest’anno, sarà illuminato da un evento straordinario: la c ... Si legge su agensir.it

preghiera mattino 1 ottobreMons. Ambarus, da ottobre preghiera e digiuno per la pace - Irsina e la Diocesi di Tricarico parteciperanno al mese di preghiera comunitaria e di digiuno per la pace, secondo l'invito rivolto da Papa Leone nell'Udienza generale del 24 s ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 1 Ottobre