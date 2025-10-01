Predizioni box office autunno 2025 | i 4 film da non perdere

analisi della stagione cinematografica estiva 2025 e prospettive future. La stagione cinematografica estiva del 2025 si è conclusa con risultati inferiori alle aspettative, segnando il peggior incasso da oltre quattro decenni. Nonostante le speranze di un rilancio post-pandemico, il settore ha registrato una flessione significativa, con ricavi che si attestano ai livelli più bassi dal 1981, considerando l’inflazione. Questa situazione negativa potrebbe rappresentare un punto di svolta positivo per la seconda parte dell’anno. Analizzando le previsioni per gli ultimi tre mesi del 2025, emerge come le proiezioni di Cinelytic Group, azienda specializzata in analisi predittive del mercato cinematografico tramite intelligenza artificiale, siano particolarmente affidabili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

