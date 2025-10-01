Predator | Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare nel franchise

Il ritorno di Arnold Schwarzenegger nella saga di Predator riceve un intrigante aggiornamento dal regista di Prey, Dan Trachtenberg. Schwarzenegger, come noto, ha contribuito in modo determinante alla nascita della saga con il suo ruolo di Dutch nel film originale del 1987 diretto da John McTiernan. Da allora Schwarzenegger non ha più ripreso il ruolo in carne e ossa, ma il personaggio ha fatto un cameo come corpo congelato in Predator: Killer of Killers (2025) accanto a Naru di Prey (2022). Mentre Trachtenberg si prepara ora per l’uscita di Predator: Badlands a novembre, rimangono alcune domande su come Dutch potrebbe influire sul futuro del franchise. 🔗 Leggi su Cinefilos.it