Precipita dalla finestra di una palazzina giovane uomo portato al Civile

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto martedì mattina a Brescia, dove un uomo di 37 anni è caduto dalla finestra del primo piano di un edificio in via Corsica, riportando una grave ferita a una mano. L’allarme è scattato intorno alle 11.40, quando la caduta ha attirato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

