Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri | 57enne muore in ospedale

Cataniatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, alcune ore dopo il ricovero, una 57enne che era precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali.Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo avere perso l'equilibrio mentre era su una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

