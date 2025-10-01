Precipita aereo dell' Aeronautica militare | morti i due piloti
Un velivolo dell'Aeronautica Militare è precipitato oggi - 1 ottobre - all'interno del parco nazionale del Circeo a Sabaudia. I militari dentro il mezzo di addestramento sono morti nell'impatto. Secondo quanto riportato l'aereo sarebbe scomparso dai radar. Poi il ritrovamento con l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco. In cabina erano presenti il colonnello Simone Mettini - 48 anni - e un suo allievo pilota. Il T-260B del 70° stormo di Latina era "in volo" - come riportano fonti dell'Aeronautica - "per una missione addestrativa" ed è precipitato al suolo per cause al momento ignote. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
