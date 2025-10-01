Precipita aereo dell' Aeronautica militare | morti i due piloti

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un velivolo dell'Aeronautica Militare è precipitato oggi - 1 ottobre - all'interno del parco nazionale del Circeo a Sabaudia. I militari dentro il mezzo di addestramento sono morti nell'impatto. Secondo quanto riportato l'aereo sarebbe scomparso dai radar. Poi il ritrovamento con l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco. In cabina erano presenti il colonnello Simone Mettini - 48 anni - e un suo allievo pilota. Il T-260B del 70° stormo di Latina era "in volo" - come riportano fonti dell'Aeronautica - "per una missione addestrativa" ed è precipitato al suolo per cause al momento ignote. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

precipita aereo dell aeronautica militare morti i due piloti

© Ilgiornale.it - Precipita aereo dell'Aeronautica militare: morti i due piloti

In questa notizia si parla di: precipita - aereo

Aereo ultraleggero precipita in una risaia, morti papà e figlia: chi erano. L'ultimo messaggio: «Io e la mia beautiful copilot»

Tragedia in vacanza: l’aereo precipita, famiglia distrutta: morti mamma, papà e i due figli piccoli

Aereo precipita in fase di decollo all’aeroporto di Londra Southend

precipita aereo aeronautica militareAereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Si legge su quotidiano.net

precipita aereo aeronautica militareAereo militare precipita nel parco Nazionale del Circeo: due morti - Un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica Militare è precipitato all'interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Precipita Aereo Aeronautica Militare