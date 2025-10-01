Prato Nord in crescita È tra i top per tesserati

"Siamo una delle prime tre società di Prato per numero di tesserati, avendone circa 320. E siamo, a quanto ne so, l’unica società toscana ad aver allestito per il secondo anno di fila una squadra U21, che giocherà anche quest’anno in Terza Categoria" ha ricordato Roberto Degli Innocenti, presidente del Prato Nord alla presentazione delle formazioni del club di Galcetello. Un club che è riuscito a dimostrarsi più forte degli eventi atmosferici, considerando che ormai un biennio fa l’alluvione aveva gravemente danneggiato il campo sportivo. Tutti i giocatori e lo staff, iniziando dal vice-presidente Angelo Brigandì e dai dirigenti Stefano Viti e Sebastiano Fusilli, hanno sfilato sull’erba del Galleni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

