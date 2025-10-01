"Ora si lavora per gennaio, massimo febbraio". Così il sindaco di San Miniato Simone Gigioli davanti ad un altro passo – quello decisivo – per mettere finalmente mano a piazza Duomo: il via libera allo schema di accordo di programma tra Regione Toscana e Comune. Gli 800mila euro per realizzare l’opera, la Regione, li aveva già deliberati da tempo. "Un’opera importante, attesa – dice Giglioli – che completerà la riqualificazione del centro storico, dopo che piazza del popolo e via Conti sono tornate al loro splendore. Per Piazza Duomo il progetto esecutivo è alle battute finali. Con l’inizio dell’anno, appunto, potremo mettere mano ai lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato del Duomo, l’antico splendore: "Via ai lavori all’inizio del 2026"