Prati la protesta dei commercianti | Dopo i lavori di piazza abbiamo perso tutti i clienti Ci avete isolato

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Da qui non passano più auto, ci hanno isolato, abbiamo perso tutti i clienti”. La denuncia arriva a gran voce dai commercianti di via di Porta Castello e via Sforza Pallavicini, zona Prati.Durante i lavori della nuova Piazza Pia nel quartiere è cambiata la mobilità: il Ponte Vittorio Emanuele II. 🔗 Leggi su Romatoday.it

prati - protesta

