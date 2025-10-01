Prati la protesta dei commercianti | Dopo i lavori di piazza abbiamo perso tutti i clienti Ci avete isolato
“Da qui non passano più auto, ci hanno isolato, abbiamo perso tutti i clienti”. La denuncia arriva a gran voce dai commercianti di via di Porta Castello e via Sforza Pallavicini, zona Prati.Durante i lavori della nuova Piazza Pia nel quartiere è cambiata la mobilità: il Ponte Vittorio Emanuele II. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: prati - protesta
La protesta dei residenti a Millan. Segnalazioni al Comune e all’Associazione turistica: «Intervenire per mettere la zona in sicurezza e fermare le feste notturne a base di alcolici» - facebook.com Vai su Facebook
#Sciopero nazionale nel settore dei #Serviziambientali venerdì 17 ottobre Per rivendicare: #salari dignitosi più #sicurezza più tutele Un #Contratto che valorizzi lavoratrici e lavoratori Le ragioni della protesta - X Vai su X
Protesta dei commercianti: "Così Pitigliano muore" - I commercianti del Centro commerciale naturale di Pitigliano hanno scritto una lettera aperta per "portare a conoscenza la pesante situazione che sta vivendo il paese". Da lanazione.it