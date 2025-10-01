Pranzo UEFA Villarreal Juve | incontro tra le delegazioni nel giorno del match di Champions League Chi è presente per rappresentare il club bianconero

Pranzo UEFA Villarreal Juve: consueto incontro tra le delegazioni nel giorno del secondo match di Champions. Chi è presente per i bianconeri. Come da tradizione, nel giorno della sfida di Champions League, si è tenuto il pranzo ufficiale UEFA tra le delegazioni di Villarreal e Juventus. Un momento di convivialità e di diplomazia, che precede una partita che, per i bianconeri, è già un crocevia fondamentale del cammino europeo. VILLARREAL JUVE LIVE La delegazione bianconera al gran completo. A testimoniare l’importanza della sfida, la Signora si è presentata all’appuntamento con i suoi vertici al gran completo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

