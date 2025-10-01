Potrebbe fare come Verratti | l’AVVERTIMENTO è chiaro | La Serie A perde una stella?
Nel corso di una delle ultime dirette di TvPlay si è parlato di un giovane centrocampista che ha attirato l’attenzione di alcuni club esteri Su TvPlay, qualche giorno fa, abbiamo avuto l’onore di avere come ospite il presidente del Pescara Sebastiani. “Potrebbe fare come Verratti”: l’AVVERTIMENTO è chiaro La Serie A perde una stella? (Foto LaPresse) – TvPlay.it Il patron degli abruzzesi, tra le altre cose, ha avuto modo di parlare di un centrocampista in forza al Pescara che potrebbe passare direttamente dalla Serie B all’estero come accaduto in passato a Verratti. Di chi si tratta? Del giovane Dagasso e Sebastiani ha così parlato del suo centrocampista: “Dagasso? Giocatore classe 2004 che potrebbe tranquillamente giocare in Serie A con la sigaretta in bocca. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: potrebbe - fare
Vlahovic Juve, Piccinini non ha dubbi: «Al Milan potrebbe fare bene. Fu un errore firmare quel contratto con i bianconeri». Poi sentenzia su David
Calciomercato Pisa, Simeone si avvicina? Quell’indizio potrebbe fare la differenza in casa nerazzurra
Previsioni prezzo PENGU: possibile rally del 142%, ma Bitcoin Hyper potrebbe fare ancora meglio
Dovrebbe fare la comica, potrebbe quasi sostituire l'editoriale di Travaglio con queste affermazioni. - X Vai su X
Cure domiciliari: cosa potrebbe fare la Regione per migliorare la presa in carico degli anziani non autosufficienti? Potenziare l'assistenza domiciliare, ad esempio. Trovi il focus completo nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube - facebook.com Vai su Facebook