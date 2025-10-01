Nel corso di una delle ultime dirette di TvPlay si è parlato di un giovane centrocampista che ha attirato l’attenzione di alcuni club esteri Su TvPlay, qualche giorno fa, abbiamo avuto l’onore di avere come ospite il presidente del Pescara Sebastiani. “Potrebbe fare come Verratti”: l’AVVERTIMENTO è chiaro La Serie A perde una stella? (Foto LaPresse) – TvPlay.it Il patron degli abruzzesi, tra le altre cose, ha avuto modo di parlare di un centrocampista in forza al Pescara che potrebbe passare direttamente dalla Serie B all’estero come accaduto in passato a Verratti. Di chi si tratta? Del giovane Dagasso e Sebastiani ha così parlato del suo centrocampista: “Dagasso? Giocatore classe 2004 che potrebbe tranquillamente giocare in Serie A con la sigaretta in bocca. 🔗 Leggi su Tvplay.it

