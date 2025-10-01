Potenziata la polizia locale con 100 nuovi agenti | altri 20 in arrivo entro la fine dell' anno

Hanno firmato i contratti a tempo indeterminato e sono già entrati in servizio nel comando di polizia locale i cento nuovi agenti reclutati dall’Amministrazione comunale, per un impiego settimanale di trenta ore. Per i primi due anni i loro stipendi saranno coperti dallo Stato, in virtù di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it