Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio di Mugnano del Cardinale

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Mugnano Del Cardinale è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progettoPolis - Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

poste italiane via lavoriPoste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio di San Gregorio Magno - Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Buccino, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8. Riporta infocilento.it

poste italiane via lavoriPoste Italiane: Polis, al via i lavori nell’ufficio postale di Joppolo Giancaxio - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Joppolo Giancaxio da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Secondo scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Via Lavori