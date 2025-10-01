Possibile rinvio per il debutto di Sinner a Shanghai? Un lungo viaggio e la sensibilità degli organizzatori

Jannik Sinner ha vinto il China Open 2025, imponendosi nell’ATP 500 di Pechino nonostante qualche piccolo problema di salute nel corso del torneo e conquistando il terzo titolo dell’anno dopo i sigilli Slam in Australia e a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha sconfitto nella finale odierna il giovane americano Learner Tien con un duplice 6-2, proiettandosi nel migliore dei modi verso la fase conclusiva della stagione. Il 24enne altoatesino non avrà però a disposizione tanto tempo per potersi godere questo successo, infatti è atteso nei prossimi giorni a Shanghai per affrontare il penultimo Masters 1000 del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Possibile rinvio per il debutto di Sinner a Shanghai? Un lungo viaggio e la sensibilità degli organizzatori

