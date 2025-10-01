Positano le cade il cellulare in un dirupo | Fabio Fusco recupera il dispositivo e salva il viaggio ad una coppia di cinesi
Rappresenta un esempio di cittadinanza attiva per Positano, Fabio Fusco, appassionato di fotografia che oggi ha recuperato un cellulare appartenente a una turista cinese. L'avvocata ieri sera aveva perso il suo dispositivo, caduto giù in un dirupo. La donna con il compagno ha allertato i vigili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: positano - cade
#Calcio #Sport #SportPenisolaeCostiera Il San Vito Positano cade a Solofra: 3-1 il finale - facebook.com Vai su Facebook
#Apertura #Cronaca Tragedia al porto di Napoli: dipendente dell’Autorità Portuale cade dal quinto piano di Palazzo Pisacane. Cordoglio Adsp per la morte di Giovanni - X Vai su X
Cautano, Giuseppe Rapuano cade in un dirupo e muore a 91 anni - È stata fatale la caduta in un dirupo per Giuseppe Rapuano, 91 anni, residente in paese alla via Coste. ilmattino.it scrive