Positano le cade il cellulare in un dirupo | Fabio Fusco recupera il dispositivo e salva il viaggio ad una coppia di cinesi

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rappresenta un esempio di cittadinanza attiva per Positano,  Fabio Fusco, appassionato di fotografia che oggi ha recuperato un cellulare appartenente a una turista cinese. L'avvocata ieri sera aveva perso il suo dispositivo, caduto giù in un dirupo. La donna con il compagno ha allertato i vigili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: positano - cade

Cautano, Giuseppe Rapuano cade in un dirupo e muore a 91 anni - È stata fatale la caduta in un dirupo per Giuseppe Rapuano, 91 anni, residente in paese alla via Coste. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Positano Cade Cellulare Dirupo