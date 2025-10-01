Portuense via Giuseppe Belluzzo è a rischio cedimento | deviata la linea del bus 710
Dal pomeriggio del 29 settembre gli autobus non transitano più su via Giuseppe Belluzzo. Oltre ai mezzi del trasporto pubblico, la strada di Portuense è stata interdetta anche ai veicoli pesanti, superiori ai 35 quintali.Le perdite idriche e fognarieCosa succede? La misura è stata predisposta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: portuense - giuseppe
Deviazione per #Linea710: a causa di una perdita idrica in via Giuseppe Belluzzo, tratto tra via Ettore Paladini e via Leonardo Greppi. Il percorso da via Portuense prosegue su viale di Vigna Pia, poi ritorno al tragitto regolare. - X Vai su X
Domenica 5 ottobre alle ore 21:00 presso la sala riunioni di via Camillo Montalcini 1 si racconta la vicenda del "Civico Giusto" Giuseppe Testa, figura esemplare della storia del Municipio XI, un uomo che ha saputo incarnare i valori della giustizia, del co - facebook.com Vai su Facebook
Incendio al Portuense: baracca in fiamme, colonna di fumo nero in cielo - Una colonna di fumo nero nel cielo della zona del Portuense visibile da diversi chilometri di distanza. Scrive romatoday.it
Incendio baracca al Portuense: denunciato un uomo. Aveva creato un deposito illegale di rifiuti - E' stato denunciato dagli uomini del Reparto Tutela Ambiente dell'XI Gruppo Marconi a seguito dell'incendio scoppiato lo scorso martedì 21 agosto in una baracca di via Belluzzo, al Portuense. Come scrive romatoday.it