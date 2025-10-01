Porto | Manifestazioni per Gaza l’Authority | Sì alle proteste ma l’operatività dello scalo va salvaguardata

Livornotoday.it | 1 ott 2025

Il porto di Livorno deve rimanere accessibile da parte di tutte le navi, “con l’unica eccezione per eventuali casistiche di carichi di armi verso i paesi belligeranti”. La necessità è chiara: salvaguardare l’ambito portuale e far sì che non si danneggi l’immagine dello scalo, rendendolo poco. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

