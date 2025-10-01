Porto concessione a Spinelli e Hapag-Lloyd fino al 2054

Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha deliberato il rinnovo della concessione per il Genoa Port Terminal fino al 31 dicembre 2054 (29 anni) al Gruppo SpinelliHapag Lloyd.Dopo la sentenza del Consiglio di Stato La decisione, che ha avuto parere.

