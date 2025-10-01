Porto concessione a Spinelli e Hapag-Lloyd fino al 2054
Il comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha deliberato il rinnovo della concessione per il Genoa Port Terminal fino al 31 dicembre 2054 (29 anni) al Gruppo SpinelliHapag Lloyd.Dopo la sentenza del Consiglio di Stato La decisione, che ha avuto parere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
I silos del Porto di Catania Scade la concessione demaniale e i silos del Porto di Catania che hanno segnato lo skyline della città sul mare, saranno demoliti. Dall'avvio del cantiere, secondo i tecnici, serviranno 112 giorni. La storia della società Silos granari d - facebook.com Vai su Facebook
