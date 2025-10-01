portantino fa sesso in ambulanza poi botte alla escort per riprendersi i soldi

Bologna, 1 ottobre 2025 – In attesa che gli venisse assegnato un intervento, per ammazzare il tempo, ha ben pensato di consumare un rapporto sessuale con una prostituta dentro l’ambulanza e poi rapinare la malcapitata e buttarla giù dal mezzo di soccorso nuda. L’uomo, un ventottenne volontario di una pubblica assistenza, incensurato, è stato denunciato l’altro pomeriggio dai poliziotti del commissariato Santa Viola e delle Volanti, che dopo aver raccolto la richiesta di aiuto della vittima, sono riusciti ad arrivare all’identità del rapinatore, rintracciato fuori dall’ospedale Maggiore. Notte di paura: pestata e violentata a Bologna Tutto è successo intorno alle 14, quando la donna, una trentenne romena, ha chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

