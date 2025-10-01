Pontecagnano trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa | arrestato

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, M. S., è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano con l'accusa di detenzione di arma clandestina.L'arrestoL'operazione è scaturita da un mirato servizio di controllo del territorio. Durante le verifiche, i militari hanno individuato l'uomo in possesso di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

