Pontecagnano trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa | arrestato
Un uomo, M. S., è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano con l'accusa di detenzione di arma clandestina.L'arrestoL'operazione è scaturita da un mirato servizio di controllo del territorio. Durante le verifiche, i militari hanno individuato l'uomo in possesso di una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: pontecagnano - trovato
Polizia Municipale e ASL hanno trovato e salvato circa 180 gatti da un appartamento a Pontecagnano Faiano. L’intervento è stato effettuato grazie a delle segnalazioni e ha portato alla scoperta di una situazione molto grave: Molti gatti, comprese gatte inc - facebook.com Vai su Facebook
Dramma a Pontecagnano: agente della polizia municipale trovato senza vita in casa https://salernonotizie.it/2025/09/02/dramma-a-pontecagnano-agente-della-polizia-municipale-trovato-senza-vita-in-casa… - X Vai su X
Controlli a Pontecagnano Faiano, arrestato uomo con pistola calibro 9x21 - Il 27 settembre scorso, i carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano hanno tratto in arresto Mario Strianese per detenzione di arma clandestina. Secondo ilmattino.it
Arrestato trapper Baby Gang, trovato con una pistola - Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della Procura di Lecco perché trovato in ... Segnala notizie.tiscali.it