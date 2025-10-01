Ponte Morandi il pm | Il ministero aveva il dovere di vigilare

Ilsecoloxix.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al processo sul crollo del Morandi il pm Marco Airoldi ha iniziato ad affrontare le responsabilità dei dirigenti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ponte morandi il pm il ministero aveva il dovere di vigilare

© Ilsecoloxix.it - Ponte Morandi, il pm: “Il ministero aveva il dovere di vigilare”

In questa notizia si parla di: ponte - morandi

Sette anni dal crollo del Ponte Morandi. Mattarella: "La tutela delle infrastrutture non ammette negligenze"

Stella e Carlos, morti nel crollo del Ponte Morandi. I loro nomi nel memoriale, la mamma diserta la cerimonia

Ponte Morandi, il pm: “Rischio crollo nelle carte di Aspi”

ponte morandi pm ministeroPonte Morandi, il pm: “Il ministero aveva il dovere di vigilare - Al processo sul crollo del Morandi il pm Marco Airoldi ha iniziato ad affrontare le responsabilità dei dirigenti del ministero delle Infrastrutture ... Secondo ilsecoloxix.it

ponte morandi pm ministeroProcesso Morandi, prosegue la requisitoria dei Pm - Al centro delle accuse ancora le mancate ispezioni, i controlli non effettuati, i report. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Morandi Pm Ministero