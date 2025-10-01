Ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare a novembre ripartono i lavori

Ponte mobile: dopo lo stop estivo, a novembre ripartono i lavori che completeranno la riqualificazione dell’infrastruttura che collega i due comuni di Cattolica e Gabicce Mare. “Prima dell’estate abbiamo eseguito gli interventi per la messa in sicurezza del ponte – spiega l’assessore ai lavori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

