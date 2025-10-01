Pomigliano d’Arco sequestrati due box trasformati in appartamenti nel quartiere ex 219

POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 1 OTTOBRE 2025 – Nuovo intervento della Polizia Locale nel quartiere ex 219 di Pomigliano d’Arco. Gli agenti hanno proceduto l sequestro di due box auto trasformati abusivamente in abitazioni, privi di titoli autorizzativi. Nell’operazione sono stati liberati questi due locali condominiali, utilizzati come appartamenti senza alcun titolo legittimo. L’azione rientra nel piano strategico avviato dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Russo, volto al ripristino della legalità urbana e alla tutela dei residenti nei quartieri popolari. Il quartiere ex 219 resta sotto osservazione per le criticità abitative. 🔗 Leggi su Primacampania.it

