Pomigliano d’Arco scoperta boutique del falso | sequestrati 23mila prodotti contraffatti
POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 1° OTTOBRE 2025 – La Guardia di Finanza di Napoli ha smantellato una vera e propria “boutique del falso” a Pomigliano d’Arco, sequestrando oltre 23mila articoli contraffatti. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo nell’ambito di controlli contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale nella zona nolana. L’indagine è partita dal fermo su strada di una coppia di coniugi italiani, trovati in possesso di articoli contraffatti nascosti nell’auto. Dai successivi accertamenti è emerso che i due gestivano un emporio abusivo, non aperto al pubblico, che fungeva da deposito e centro di smistamento per vendite online tramite social network. 🔗 Leggi su Primacampania.it
