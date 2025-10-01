Pomigliano d’Arco scoperta boutique del falso che vendeva prodotti solo via web

Il negozio, non aperto al pubblico ma usato per le vendite via social, con tanto scaffali e campioni in esposizione, è stato individuato a Pomigliano d’Arco. Avrebbero fruttato un giro d’affari di circa un milione di euro gli oltre 23mila prodotti – orologi, profumi e capi di abbigliamento con i marchi falsi di note griffe . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pomigliano d’Arco, scoperta “boutique del falso” che vendeva prodotti solo via web

