Polonia trovato oggetto volante non identificato in un campo di mais | sospetto drone
Un oggetto aereo non identificato è stato ritrovato nel Centronord della Polonia, nella località di Wielki Leck, distretto di Dzialdowo. A renderlo noto è stata la Gendarmeria militare, che su X ha confermato l’avvio di «attività sul luogo del ritrovamento». Secondo quanto riportano i media locali, il relitto è stato scoperto da un agricoltore in un campo di mais e potrebbe essere collegato alla recente violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni attribuiti alla Russia il 10 settembre. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulla natura dell’oggetto, che resta classificato come «non identificato». 🔗 Leggi su Open.online
