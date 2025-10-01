Polonia media | decollati sei F-16 per intercettare due droni Shahed

(Adnkronos) – Sei F-16 si sono alzati dalla Polonia per intercettare due droni Shahed che si stanno potenzialmente dirigendo verso lo spazio aereo del Paese dell'Europa orientale. Lo riferisce il Kyiv Post su X. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: polonia - media

Media, 'drone ha colpito casa in Polonia, nessun ferito'

Media, la Polonia convoca l'incaricato d'affari russo

Polonia, il giallo dei droni. Media: «A distruggere la casa un missile lanciato dai caccia di Varsavia»

Media, Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo. (ANSA) - X Vai su X

"Lo faro'". Così, riportano i media Usa, il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda se sosterrà la Polonia e gli altri stati baltici in caso di nuove aggressioni da parte della Russia. In uno scambio di battute con i giornalisti prima di recarsi all - facebook.com Vai su Facebook

Polonia, media: decollati sei F-16 per intercettare due droni Shahed - 16 si sono alzati dalla Polonia per intercettare due droni Shahed che si stanno potenzialmente dirigendo verso lo spazio aereo del Paese dell’Europa orientale. Da sassarinotizie.com

Droni Shahed verso la Polonia, decollano sei jet F-16 per intercettarli - 16 si sono alzati per intercettare due droni Shahed che si stanno potenzialmente dirigendo verso lo spazio aereo del Paese ... Riporta msn.com