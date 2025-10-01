Polonia media | decollati sei F-16 per intercettare due droni Shahed

(Adnkronos) – Sei F-16 si sono alzati dalla Polonia per intercettare due droni Shahed che si stanno potenzialmente dirigendo verso lo spazio aereo del Paese dell'Europa orientale. Lo riferisce il Kyiv Post su X. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

